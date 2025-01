Panorama.it - Via a South H2: il ponte di idrogeno tra Nord Africa ed Europa entro il 2030

Leggi su Panorama.it

Nelci sarà unditraed. Accelera il progettoH2. Ieri a Roma la firma di una dichiarazione di intenti tra cinque Paesi coinvolti nel Corridoio meridionale dell'. 3300 chilometri per trasportarerinnovabile dalal Vecchio Continente. “L’è fondamentale per l’industria pesante in vista della decarbonizzazione e per la creazione di sistemi di accumulo di lunga durata. E lo scenario più realistico per l’Italia (ma anche per l’) è lavorare sulla produzione in casa, ma anche sull’importazione”, spiega Gianni Silvestrini, direttore scientifico Kyoto Club e direttore scientifico di QualEnergia.La domanda globale diha sfiorato i 100 milioni di tonnellate nel 2024. “Ci sono una serie di utilizzi dell’che hanno dimostrato di non essere validi.