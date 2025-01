Ilrestodelcarlino.it - "Telefoni fuori uso da tre mesi: una vergogna"

di Settimo Baisi "Incubo Tim: dal 16 ottobre dell’anno scorso i miei genitori, ultra ottantenni, e l’azienda agricola sono senza telefono fisso – afferma Mauro Bigi, per 10 anni sindaco di Vezzano sul Crostolo (2009-2019) – così pure altri utenti, pochi, della borgata di Banzola, in comune di Casina. Prima hanno detto che lo avrebbero riparato il 20 novembre, dopo oltre un mese. Poi mi hanno comunicato, dopo naturalmente decine e decine di telefonate, che la nuova data sarebbe stata il 16 dicembre. A questo punto doveva essere il regalo di Natale e invece niente, il ripristino è slittato al 15 gennaio, ad oggi non è successo nulla. È una". Bigi ha anche chiesto il trasferimento delle chiamate, risposta: "Non possiamo farlo perché la richiesta la deve fare dal telefono fisso". "Non posso credere che tecnicamente non si possa fare – aggiunge – più semplicemente a loro non importa nulla.