Sinner è tornato | semifinale agli Australian Open

Jannikè guarito e. Forse non se n'era mai andato, ma tremori e vertigini accusati nel match calvario contro Rune avevano fatto affiorare vecchi fantasmi nella testa dell'altoatesino e di tutti quelli intorno a lui. Dubbi spazzati via nelle 48 ore di riposo prima di travolgere, come abitudine, l'o Alex De Minaur che giocava il quarto di finale con addosso la pressione dei connazionali - attendono un aussie campione a Melbourne dal 1976 - e del cappottone nei precedenti.Ora sono dieci le sfide cheha vinto contro De Minaur. Su dieci. Percorso netto che spalanca a Jannik le porte di unacontro Ben Shelton contro il quale il parziale dice 4-1 Italia con unica caduta nel 2023 all'inizio della serie. Il giovane made in USA ha terminato il sogno di Lorenzo Sonego dopo 3 ore e 50 minuti di batta in cui il torinese ha fatto tutto bene, a tratti benissimo, tranne poi sbare i pochi punti decisivi.