Sport.quotidiano.net - Serie A2: il tecnico guarda al futuro. Attenzione, difesa e intensità: così Caja cambia la Fortitudo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laè tornata al lavoro al PalaZola in vista della sfida di campionato di domenica a Verona. Video e sedute in campo per rivedere e correggere gli errori di domenica con Piacenza e cercare di mettere a punto il motore di una squadra che sta girando bene, ma non è ancora completamente a pieno regime. Le sferzate di coach Attilionel dopo partita della sfida con l’Assigeco sono state chiare, a conferma di come il coach pavese, nonostante una marcia da prima della classe, con 9 vittorie in 11 confronti, non sia soddisfatto. La Effe deve e può migliorare. C’è da inserire Donte Thomas e da gestire gli acciacchi di capitan Fantinelli. Resta indisponibile Leo Menalo, ulteriori accertamenti previsti dovrebbero chiarire situazione ed eventuali tempistiche di rientro. Ma l’arrivo di Thomas e la presenza di Battistini non tengono in apprensione il coach.