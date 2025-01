Ilrestodelcarlino.it - Parco fotovoltaico: "Sentenze del Tar da valorizzare"

"Le recentidel Tar di Parma che hanno bocciato le proposte dia terra sul territorio di Calerno, possono essere utili anche per ridimensionare il ben più ampio e impattante progetto di agrivoltaico proposto sull’area Spalletti". Questo il messaggio inoltrato forte e chiaro dal gruppo Alternativa Civica Per Sant’Ilario e Calerno. "Per questo abbiamo provveduto a inviare copia delleal presidente della commissione Pnrr-Pniec Massimiliano Atelli e alla responsabile del procedimento di valutazione di impatto ambientale Claudia Pieri presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica" aggiungono. Oggetto del dissentire è il progetto dell’impianto denominato ’Giambattista’, che sorgerebbe a Nord della via Emilia. Secondo Alternativa Civica, l’aspetto più rilevante delleriguarda il principio del necessario bilanciamento tra due esigenze: "La diffusione delle energie rinnovabili da un lato e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico dall’altro".