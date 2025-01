Ilrestodelcarlino.it - L’U19 dilaga sotto la Madonnina. Rifilati ventisei punti all’Urania

Successo travolgente per l’Under 19 (nella foto Imran Suljanovic) checontro l’Urania Milano per 94-68 al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine (25-17, 43-26, 63-44 i parziali). Unahotels: Yadde 7, Suljanovic 22, Mainini 6, Carboni 3, Bonaretti 10, Lusetti L. 18, Lusetti F. 6, Emokhare, Deme 6, Manfredotti 6, Abreu 10. All: Rossetti. L’Under 17 sfiora l’impresa contro la capolista Ferrara, cedendo solamente nel finale per 73-76 dopo aver condotto il match per larghi tratti (20-19, 44-38, 59-51 i parziali). Unahotels: Hadzhyiev 13, Ghirardini 1, Manfredotti L. 12, Manfredotti A. 21, Marras 8, Borzacca, Rinaldini 2, Borzacca, Abreu 10, Samb 4, Cuoghi 2. All. Consolini. Importante successo per l’Under 15 che si impone fra le mura amiche contro la Fortitudo per 63-50 e va sul 2-0 nel confronto diretto con i bolognesi.