Quotidiano.net - Trump firma i primi ordini esecutivi: Usa fuori dall’Oms, revocato l’accordo sul clima di Parigi

Washington, 21 gennaio 2025 - È iniziata la nuova ‘era’, subito dopo l’insediamento alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti è entrato nello Studio Ovale e hato davanti ai cronisti i: l’uscita, come aveva fatto durante il primo mandato, e il dietrofront suldeldi. Lo aveva annunciato poche ore prima: “Stop al Green Deal”, aveva detto poche ore prima alla cerimonia per l’insediamento. Sono 100 glisottoscrutti dal tycoon. E dopo il ballo di gala al Washington Center, al termine di una giornata lunghissima,si è collegato in video con i soldati in Sud Corea: “Come sta Kim? È un ragazzo duro”, ha detto riferendosi al dittatore nordcoreano Kim Jong Un.: “Oms, influenze politiche inopportune” Stop al petrolio dal Venezuela? Collegamento la Corea del Sud: “Come sta Kim?" epaselect epa11840833 US President Donaldsigns numerous executive orders, including pardons for defendants from the January 6th riots and a delay on the TikTok ban, on the first day of his presidency in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 20 January 2025.