Più consapevole e organizzata. Il marchio di Villa sulla Pistoiese

Troppo spesso nel mondo del calcio l’allenatore viene paragonato ad una figura che coordina i movimenti della squadra durante gli allenamenti e nei novanta minuti di partita. Ci sono però aspetti, come quelli umani e comunicativi, che non sempre riescono ad essere messi in evidenza. Aspetti che però, nel lungo periodo, fanno la differenza nella programmazione e nella costruzione di un gruppo vincente. Ed è proprio sotto questo punto di vista che Albertoha fatto registrare un cambio di passo nel rendimento della. A confermarlo sono in primis le statistiche. Nelle dieci gare sotto la guida di Domenico Giacomarro, la squadra arancione aveva raccolto 16 punti, con la media di 1,6 punti per partita. Nella gestione, i gettoni raccolti sono stati ben 24, con la media di 2,4 che è superiore a quella delle tre formazioni in vetta alla classifica, tutte appaiate a 45 punti in 20 partite e quindi con una media di 2,25.