Obiettivo raggiunto | anche nel 2024 Cascina si conferma sopra i 45mila abitanti

, 21 gennaio 2025 – Il Comune diha presentato i dati statistici sulla popolazione residente,ndosi ancora una voltaquota 45.000. “Ringrazio l’ufficio anagrafe per il lavoro che fa tutti gli anni – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –, un’analisi importante perché dà un quadro completo sulla residenza ae consente di individuare politiche adeguate in base alla popolazione che abbiamo. Per citare alcuni dati, per il 12° anno ci confermiamoi 45.000seppur ci sia stato un calo di 66 unità. La sostanziale tenuta deriva dall’attrattività del territorio, perché il numero dei nuovi residenti si mantiene superiore a chi sceglie di andare a vivere in un comune diverso. Il saldo della mobilità dei residenti ha il segno positivo, mentre quello tra nati e morti è negativo”.