Amica.it - Melania Trump, i look a confronto tra la cerimonia del 2025 e e quella del 2017

Leggi su Amica.it

Donaldè ufficialmente il 47° Presidente degli Stati Uniti. Durante lad’insediamento, occhi puntati suche ha scelto un brand americano.La First Lady ha indossato totaldi Adam Lippes composto da gonna midi scura, camicia bianca e cappotto doppiopetto lungo fin sotto al ginocchio. La mise è stata completata da un cappello a tesa larga bordato con un nastro di Eric Javits. Il copricapo è diventato virale poiché ha impedito al marito di baciarla sulle guance.Per il ballo inaugurale, la First Lady ha scelto un abito in crêpe di seta senza spalline con dettagli neri disegnato da Hervé Pierre. Anche nel, lo stilista aveva firmato il vestito indossato daper la medesima circostanza. Per l’Inauguration Day di otto anni fa, uno dei pochi stilisti che si era messo a disposizione per vestirla fu Ralph Lauren.