La Virtus batte Cremona 81-63 e aggancia la vetta della classifica

Bologna, 20 gennaio 2025 – Al termine del sedicesimo turno del campionato di Serie A di basket, si è formato un quartetto in: laSegafredo Bologna nell’ultimo posticipo di giornata ha infatti sconfitto la Vanoli81-63, raggiungendo Dolomiti Energia, la Germani Brescia e la neopromossa Trapani Shark a quota 24 punti. Resta invece sul fondota da Napoli, la formazione lombarda. A dispetto dello scarto finale, però, il match è rimasto sostanzialmente aperto fino alla quarta frazione (61-55 a 10’ dalla fine), nella quale laSegafredo ha accelerato piazzando il 20-8 di parziale che ha definitivamente sparigliato le carte in tavola. A fine gara sono stati quattro i giocatori di casaa finire in doppia cifra: la palma di miglior realizzatore è andata a Tornike Shengelia che tornava a calcare i campiSerie A dopo un mese di assenza e si è spinto a quota 15 punti, ai quali ha aggiunto anche 8 rimbalzi.