Corridoio idrogeno meridionale. Un’intesa nello spirito del Piano Mattei

Italia, Germania, Austria, Algeria e Tunisia sposano ilin occasione del nuovo accordo, siglato nel corso della Prima riunione Pentaministeriale a Villa Madama, presieduta dai ministri Tajani e Pichetto. Il progetto infrastrutturale punta a trasportarerinnovabile per oltre 3.300 chilometri dal Nord Africa all’Italia, all’Austria e alla Germania. Strategica l’intesa fra i firmatari, perché non solo permette lo sviluppo del “SouthH2 Corridor” ma anche perché amplia il raggio di azione (energetico e geopolitico) nell’intero bacino mediterraneo, dove l’Italia ha una posizione proviliegiata anche grazie al.I presentiA fare gli onori di casa il ministro degli Esteri Antonio Tajani, e quello dell’Ambiente Gilberto Pichetto, alla presenza del ministro algerino dell’energia, delle miniere e delle energie rinnovabili, Mohamed Arkab, del Segretario di Stato del ministero federale tedesco per gli affari economici e l’azione climatica, Philipp Nimmermann, del Direttore Generale della Direzione Clima ed Energia del ministero Federale austriaco Jürgen Schneider, del Segretario di Stato del Consiglio Federale svizzero per l’energia, Benoît Revaz, dell’Ambasciatore della Repubblica di Tunisia a Roma, Mourad Bourehla, e del Direttore Generale Energia della Commissione Europea, Ditte Juul Jørgensen.