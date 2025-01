Oasport.it - Bolelli/Vavassori in semifinale agli Australian Open: “Siamo più consapevoli, gli avversari ci affrontano in maniera diversa”

Simonee Andreasi confermano in grande spolvero sul cementoo e, dopo il trionfo di inizio stagione all’ATP 250 di Adelaide, conquistano il pass per le semifinali degli2025, primo Major del nuovo anno. La coppia azzurra, finalista della scorsa edizione a Melbourne, ha sconfitto quest’oggi ai quarti i portoghesi Nuno Borges/Francisco Cabral con lo score di 6-4 7-6.Inaffronteranno il sorprendente tandem composto dallo svedese Andre Goransson e dall’olandese Sem Verbeek. “Ci abbiamo già giocato contro l’anno scorso allo US. È una coppia che sta giocando bene, hanno vinto delle belle partite: un mancino e un destro. Li ho visti un po’ l’altra sera sulla Rod Laver Arena e giocano un buon tennis, danno fastidio. Ad ogni modo ogni match va giocato, non c’è niente di scritto.