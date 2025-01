Boato a Catania l’esplosione durante l’intervento per una fuga di gas | È crollata una palazzina

Leggi su Open.online

Nel rione San Giovanni Galermo dic’è stata una esplosioneun intervento di due squadre dell’azienda del gas per una sospetta perdita nella rete cittadina. La strada, via Fratelli Gualandi, era stata chiusa al traffico e sul posto sono ora arrivate tre squadre dei vigili del fuoco dei nuclei speciali Nbcr. Il primosarebbe avvenuto intorno alle 19.20 e sarebbe stato sentito a diversi chilometri di distanza, seguito poi da un secondointorno alle 19.50. «Arriva la notizia di unadi tre piani», scrive l’Ansa citando i pompieri, «stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione. Squadre di ricerca e soccorso Usar e cinofili». Secondo il Corriere della Sera, oltre alla, altri due edifici limitrofi avrebbero subito seri danni.