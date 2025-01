Zonawrestling.net - TNA: Tessa Blanchard sconfigge Jordynne Grace, tempo di saluti per quest’ultima

Ieri notte è andato in scena l’evento TNA Genesis. Tra i vari match in programma quello trafresca di ritorno nella federazione. Le due ex campionesse si sono date battaglia sul ring in un match che ha entusiasmato il pubblico del Curtis Culwell Center di Garland, Texas.praticamente giocava in casa ed il pubblico era dalla sua parte.verso la WWE?ha sconfittoieri notte a TNA Genesis. Le due si sono date battaglia dentro e fuori dal ring. Alla fineha portato a casa la vittoria sfruttare l’angolo del ring privo del cuscinetto protettivo e colpendo l’avversaria con la sua Magnum dalla terza corda. A fine match il backstage ha applauditoregalandole una con la dedica “Forever TNA Champion” in un momento che ha avuto il sapore di addio alla federazione.