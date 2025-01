Metropolitanmagazine.it - Nelly si difende dopo le critiche ricevute per la sua partecipazione all’insediamento di Donald Trump

Leggi su Metropolitanmagazine.it

essere stato travolto dallela sua decisione di esibirsi nel corso del Liberty Ball, uno dei tre balli che seguiranno il giuramento del presidente eletto, previsto oggi, 20 gennaio 2025. Sabato, pocol’annuncio della sua, il rapper ha commentato le immediate reazioni negative con Willie D in streaming su YouTube. «Non sto dicendo, “Ehi, dovresti votare per questo candidato!”», ha dichiarato, «Ma quello che dirò è che rispetto la carica. Questa non è politica. La politica, per me, è finita.ha vinto! È il presidente. È il comandante in capo di quello che vorrei dire essere il miglior Paese del mondo. Sarà un onore per me esibirmi per il presidente degli Stati Uniti, indipendentemente da chi sia in carica».