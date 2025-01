Gqitalia.it - Matt Smith ha stregato tutti alla sfilata di Giorgio Armani con il suo nuovo taglio

Leggi su Gqitalia.it

non è di certo passato inosservatodi, a Milano. Tutto per colpa di una treccia. La sua treccia. Metti da parte ilrigoroso del personaggio di The Crown e, ancora, la chioma lunghissima e biondissima in House of the Dragon, infine il ciuffo stratosferico in Doctor Who: oggi, per, è arrivato il momento di fare qualcosa di più audace. E, soprattutto, di completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto sui front row milanesi. Quando abbiamo notato il suohaircut, siamo letteralmente saltati sulla sedia. E il perché lo capirai subito, dopo aver visto questi due scatti.(Photo by Jacopo Raule/Getty Images)Ildi: le caratteristiche e come realizzarlo(Photo by Daniele Venturelli/WireImage)Di base il suo è un undercut, proposto in una versione decisamente personalizzata che sembra “strizzare l'occhio” almohawk.