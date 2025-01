Oasport.it - LIVE Sonego-Tien 6-3 5-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUNE DALLE 4.0040-15 DUE SET POINT. Servizio e dritto del piemontese.30-15 Servizio e dritto a bersaglio per.15-15 Servizio al corpo a 206 km/h del torinese.0-15 Doppio fallo del.06:57 Si riparte.per il set.06:55 Medical timeout di. Problemi alla coscia destra, peraltro già fasciata, per l’americano.5-2 DOPPIO BREAK! Non passa la volèe di rovescio di. Dopo il cambio di campo il piemontese servirà per il set.40-AD Palla del doppio break. Ottima accelerazione con il dritto inside out del.40-40 Decolla il rovescio in uscita dal servizio di. Parità.40-30 Prima vincente del californiano.30-30 A metà rete il rovescio difensivo dell’americano.30-15 Doppio fallo