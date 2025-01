Lanotiziagiornale.it - La Corea del Nord accusa il Giappone di voler scatenare la guerra nel Pacifico

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo i test missilistici e il recente accordo militare con la Russia di Vladimir Putin, ladeldi Kim Jong-un critica duramente la decisione deldi avviare una missione diplomatica permanente presso la NATO a Bruxelles. Secondo il regime di Pyongyang, questa mossa “aggrava pericolosamente la tensione militare nella regione”. La notizia è stata riportata dall’agenzia ufficialena KCNA, in un articolo attribuito a un analista di sicurezza del Paese asiatico.“Ilha istituito la sua missione indipendente nella NATO in un momento in cui l’ambiente di sicurezza nella regione dell’Asia-è seriamente minacciato dall’egemonia militare provocatoria degli Stati Uniti”, si legge nell’articolo. “Questo – prosegue il testo – è un atto pericoloso che aggiunge nuova instabilità alla situazione regionale”.