La confessione di Fabio Caressa | Iniziai a scrivere lettere finte su Cioè Mia moglie Benedetta Parodi guadagna più di me ma non ci vedo nulla di male

Leggi su Open.online

La prima telecronaca sportiva è stata per telepiù a Milano. Lo ricorda bene, che racconta i suoi esordi in un’intervista al Corriere della Sera. E un retroscena, finora mai uscito. «Avevo 16 anni – racconta all’inviata Anna Gandolfi – Studiavo al liceo classico e dicevo agli amici: vorrei. Qualcuno era nell’editoria, mi hanno indirizzato: cercavano giovani leve. Il mio compito erano le. “Sono tal dei tali (erano quasi sempre firme femminili), ho incontrato il vip tal dei tali”. Tutto rigorosamente inventato». La bugia più grossa? «Quella della ragazza che incontra Bono Vox a Trinità dei Monti, “un po’ mascherato per non farsi riconoscere”. Come no!? Se Bono in quel periodo si fosse presentato a Trinità dei Monti sarebbe stato il delirio. A modo mio inventavo storie.