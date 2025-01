Ilfattoquotidiano.it - “Il successo con le Lollipop? Tra di noi c’era chi dava la voce, solo quella e nient’altro. Io oggi vivo completamente isolata tra le montagne e creo musica”: Dominique Fidanza (che oggi si chiama Sighanda) si racconta

Al Festival di Sanremo 2002 si classificò penultimo, ma negli ultimi mesi Batte forte si sta prendendo una bella rivincita. Il brano delle, la girlband messa insieme nel primo talent italiano Popstar nel lontano 2001, spopola infatti sui social, TikTok in primis, in versione remix. Tutto merito di un balletto divenuto un vero e proprio trend in Cina (ma non) con clip da milioni di visualizzazioni sulle note del singolo che catapultò, Marcella, Marta, Roberta e Veronica sul palco più prestigioso d’Italia pochi mesi dopo la loro nascita come gruppo.Il progetto si esaurì nel 2005 e da allora le ragazze sono tornate insieme in due occasioni: nel 2013 in una formazione a 4, e nel 2018 come trio.non ha mai risposto all’appello delle compagne e ha avviato una carriera solista ripartendo da un altro talent, “Star Academy”, in Francia.