Il Papa da Fazio a promuovere il libro e santificare il socio di Casarini

Prima TikTok, poi FabioFrancesco privilegia l’intrattenimento facile per lanciare l’ultimo, un’autobiografia, pubblicato da Mondadori con il titolo Spera. È il volume numero 24 firmato in 12 anni di pontificato, all’invidiabile media di due all’anno, più prolifico di campioni dello scaffale come Georges Simenon, Enzo Biagi e Andrea Camilleri. È anche l’occasione per ricordare il Giubileo della Speranza da parte del pontefice, che invita le telecamere de La Nove e le accoglie dolorante: è caduto in Santa Marta e si è procurato una contusione all’avambraccio destro. Nessuna frattura.«La natura umana è buona, Dio l’ha fatta buona. Poi, se pensiamo alla storia di Caino, può anche fare del male», ricorda Francesco dall’ormai tradizionale pulpito laico di «Che tempo che fa», dal quale ha pronunciato più omelie - tre - che da Sant’Ambrogio a Milano, da San Marco a Venezia e da Notre Dame a Parigi.