FOTO/ Calcio a 5, Feldi Eboli: succede di tutto nel finale, pirotecnico 6-6 contro la Roma

Tempo di lettura: 3 minutiPazzia, follia, spettacolo, altalena di emozioni, occasione persa, sconfitta evitata e chi più ne ha più ne metta. Potremmo sdoganare tantissimi termini o espressioni ma è difficile trovare quello giusto per definire una partita come quella tra1927 Futsal. La gara termina sul punteggio di 6-6, sicuramente uno spot per ila 5 italiano con diretta su Sky Sport e con i tifosi neutrali che si saranno divertiti non poco, ma dall’altra parte forse un po’ di rammarico per i ragazzi di mister Antonelli che a 2 minuti dal termine conducevano di 3 reti ma che hanno rischiato di perderla nel, tirando poi un sospiro di sollievo.LA GARA – Brivido in apertura con Caponigro che sbaglia il retropassaggio servendo Fortino, salva Montefalcone. Passa poco più di 1 minuto e Fortino non sbaglia la sua seconda occasione, portando in vantaggio la