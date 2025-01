Anticipazionitv.it - Chi è il favorito per la vittoria di Sanremo 2025: le recensioni

Leggi su Anticipazionitv.it

L’attesa perè alle stelle e, secondo le anticipazioni dei giornalisti che hanno ascoltato le canzoni in gara, c’è già un nome su cui puntare per la. Con il suo brano ha conquistato tutti, ottenendoentusiastiche e il plauso della critica. Secondo le principali testate giornalistiche, potrebbe essere proprio lui a trionfare replicando il successo già ottenuto al Festival. Scopriamo di chi si tratta.: il brano che ha commosso la criticaLe testate concordano sul forte impatto emotivo della canzone Quando Sarai Piccola di Simone Cristicchi. Vanity Fair ha scritto: “Con Ti regalerò una rosa aveva conquistato tutti. Ve lo diciamo: con questo brano lo farà di nuovo, e forse in un modo ancora più intenso. Parla di quando i genitori diventano figli, di cura e di prendersi cura.