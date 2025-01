Davidemaggio.it - Cecilia Sala dopo le critiche di Vespa: “Che brutto provare a sporcare la storia di un successo”

Botta e risposta via social trae Brunoledel conduttore di Porta a Porta stamattinala sua ospitata a Che tempo che fa, questa volta tocca alla giornalista rispondere. Su X, infatti, laha scritto: Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole. Cheora ladi undelle istituzioni italiane. Un post che, nonostante non citi direttamente, lascia poco spazio a fraintendimenti. E’ facilmente intuibile il riferimento,la polemica sollevata dal conduttore questa mattina. Un botta e risposta sì legittimo ma anche evitabile. Il rischio è quello di ridurre il lavoro della diplomazia italiana, i momenti di prigionia della giornalista e l’inquietante ombra della censura ad un becero scontro da ideologie politiche di cui non abbiamo assolutamente bisogno.