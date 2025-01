Rompipallone.it - 22 milioni e va all’Atalanta: Gasperini ha un nuovo fenomeno per la lotta scudetto

Ultimo aggiornamento 20 Gennaio 2025 10:47 di Giancarlo SpinazzolaLAtalanta è pronta a sborsare 22: nel mirino un giovane talento europeoL’Atalanta esi stanno leccando le ferite dopo l’ultimo turno di campionato. I nerazzurri, in quella che può essere definita come una delle sfidedi questa stagione, sono finiti ko per mano del Napoli. Una vittoria dei partenopei al Gewiss Stadium che brucia, arrivata nei minuti finali con un colpo di testa imperioso di Romelu Lukaku.Eppure gli orobici erano partiti subito forte, con l’ennesimo gol di Mateo Retegui, bomber del campionato e sempre più cecchino implacabile. Poi, però, è arrivata la rimonta della squadra di Antonio Conte che ha ribaltato il risultato e, incassato il gol del pari di Lookman, ha poi chiuso con il suo centravanti.