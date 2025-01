Oasport.it - Short track, un’Italia da sogno conquista l’oro nella staffetta maschile e vince il medagliere degli Europei!

Leggi su Oasport.it

L’Italia ha vinto ildi. Grandissima prestazione della squadra azzurra a Dresda, che ha chiuso la manifestazione continentale con un bottino di 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Decisivo per il trionfo italiano è statodella, con il quartetto composto da Pietro Sighel (mattatore assoluto dell’ultima giornata), Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini che è salito sul gradino più alto del podio.Una finale da brividi con il contatto finale anche tra Italia ed Olanda, che stava battagliando con l’Italia proprio per la vittoria del. Dopo quel contatto, la Polonia si era portata avanti, ma Sighel ha trovato anche in questo frangente il sorpasso all’ultimo giro per portare in trionfo laazzurra. Argento per la Polonia e bronzo per il Belgio, con l’Olanda successivamente anche squalificata.