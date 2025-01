Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, col Sudtirol sull’ottovolante del gol

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Modena), 19 gennaio 2025 – Le fatiche ci sono tutte, ma dopo guardi i numeri e scopri che faticare tanto è servito a qualcosa. Primo posto consolidato per ilche, vincendo – in rimonta – la sua 16ma gara stagionale, allunga fino a +5 sul Pisa secondo in classifica, arriva a 50 gol con 15 marcatori diversi, e viaggia verso La Spezia – i liguri sono terzi, 42 punti contro i 52 dei neroverdi, si gioca venerdì – con tutto il morale che può derivare da una gara vinta risalendo, e straripando nella ripresa dopo un primo tempo così così. Ilfa il massimo, ma non basta: avanti 2-1 al 45’, gli ospiti restano in gara fino al 3-3, poi soccombono, e conta poco, visto il risultato, che ildi questo inizio 2025 non sia il solito. E non solo perché concede due gol in meno di 10’ ad una squadra che di gol, fino a ieri, ne aveva segnati meno di uno a partita, ma perché anche se ricuce il primo svantaggio con il quarto gol stagionale di Berardi, mostra qualche pausa di troppo.