Juventusnews24.com - Sabatini punge: «Senza Vlahovic è meglio. Cambiaso stralunato dal City, non delude nemmeno Koopmeiners mentre Nico Gonzalez…»

di Redazione JuventusNews24dopo la vittoria della Juve contro il Milan: tutte le dichiarazioni e l’analisi delle prestazioni dei singoliIl giornalista Sandroha commentato a calciomercato.com la vittoria della Juve contro il Milan.PAROLE – «Ma tutta la squadra giraattorno a questa sorta di modulo con il buco in mezzo. Aspettando, il cui futuro è più in bilico di quel che si pensi, si vedrà se cambierà la situazione con Kolo Muani, a patto che almeno per la prossima trasferta di Napoli venga superata la difficoltà burocratica del tesseramento.un po’(dal), la coppia Kalulu-Gatti quasi perfetta finché dura. Un paio di parole in più per McKennie, impiegato a destra: il problema non era la zona di campo inedita, semmai la sfida con Leao.