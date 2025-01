Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: otto azzurri superano le qualificazioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25 Nellemaschili si impone il padrone di casa bulgaro Radoslav Yankov, al comando in 1’14?55, davanti a due: secondo Gabriel Messner a 0?57, terzo Maurizio Bormolini a 0?59. Avanzano agli ottavi in casa Italia anche Mirko Felicetti, quinto a 0?80, Roland Fischnaller, nono a 0?98, Aaron March, 13° a 1?15, davanti ad Edwin Coratti, 14° a 1?26. Esce di scena nell’elimination run Daniele Bagozza, 26° a 2?37, infine vengono esclusi nella qualification run Manuel Haller, 43°, Fabian Lantschner, 45° davanti a Mike Santuari, 46° e Tommy Rabanser, squalificato.11.24 Nellefemminili il miglior riscontro è quello della tedesca Ramona Theresia Hofmeister, prima in 1’19?69, che precede la giapponese Tsubaki Miki di 0?13, mentre è terza l’azzurra Jasmin Coratti, staccata di 1?07.