L’antimafia nelle scuole la grande intuizione di Chinnici quando di mafia non si poteva neanche parlare Mio nonno fu un visionario

La chiamava “la semina” perchè diceva che se prima non si piantano i semi, poi non si può sperare di veder crescere una pianta. Per Roccola semina era andaredi lotta alla. Lo faceva già alla fine degli anni ’70,a Palermo la parolanon sispessopronunciare a voce alta. “Fu il primo ad avere quest’idea visionaria, prima di allora nessuno ci aveva mai pensato”, racconta Alessandro Averna, nipote del magistrato assassinato da Cosa nostra il 29 luglio del 1983.Inventore del Pool Antidi Palermo, anche se non farà in tempo a vederlo, scopritore del talento di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il giorno in cui lo ammazzaronoaveva solo 58 anni, mafoto sembra molto più anziano, come capitava a molti italiani dell’epoca.