Calciomercato.it - La Fiorentina si butta via col Torino, non basta Kean: 1-1 in undici contro dieci

Lasogna di tornare alla vittoria con il gol dell’attaccante, ma si fa raggiungere in superiorità numerica: prosegue il momento no degli uomini di Palladinoin rottura prolungata, che manca l’appuntamento con la vittoria da ormai sei giornate di campionato. Tendenza che viene confermata anche nel match casalingoil, in cui i viola sprecano una occasione piuttosto ghiotta di centrare un successo fondamentale per la corsa all’Europa. Al ‘Franchi’ finisce 1-1 in una gara in cui i padroni di casa non capitalizzano il vantaggio di un gol e di un uomo, il Toro non esce mai dalla partita e porta a casa un pari prezioso.Lasivia col, non: 1-1 in– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Squadre in un momento non brillante ma volenterose, in avvio di gara, entrambe con diverse occasioni potenziali a disposizione, ma non riuscendo a essere incisive al momento del dunque, fallendo l’ultimo passaggio o l’ultimollo.