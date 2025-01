Il flop delle colonnine per auto elettriche in Italia. Dai bandi del Pnrr avanza mezzo miliardo di euro. E il governo ora pensa a come non perdere i soldi

Leggi su Open.online

Ilavrebbe dovuto incentivare la costruzione di oltre 18miladi ricarica per lein. Se tutto va bene, ne verranno realizzate appena 3.800, poco più di un sesto di quelle preventivate. I dati diffusi da aziende e associazioni di categoria testimoniano un vero e propriodeiindetti dal ministero dell’Ambiente, che avrebbero dovuto dotare l’di una rete capillare di infrastrutture di ricarica rapida per i veicoli a batteria ma rischiano di cambiare ben poco la situazione. Dei 640 milioni messi a disposizione dal, soltanto 96 milioni sono stati assegnati: 52,7 per realizzare stazioni di ricarica nei centri urbani e 43,9 milioni per le strade extraurbane. Nelle casse del ministero di Gilberto Pichetto Fratin resta dunque un tesoretto tutt’altro che trascurabile: circadidi fondi del, che il– a quanto apprende Open – starebbendo di dirottare altrove per non rischiare di dover restituire tutto all’pa.