Calo del 92% per lo champagne francese nel 2024 | crisi economica e politica

Ilsi è chiuso con un brindisi amaro per lo: le consegne delle bollicine più famose al mondo hanno registrato una netta discesa del 9,2%, attestandosi a 271,4 milioni di bottiglie, secondo i dati diffusi dal Comité. Il mix di incertezze economiche globali, instabilitàe inflazione ha soffocato la domanda sia sul mercato domestico sia negli Stati Uniti, tra i principali Paesi di esportazione, colpendo duramente uno dei simboli del lusso e delle celebrazioni. "Loè un vero e proprio specchio dello stato d'animo dei consumatori - ha affermato Maxime Toubart, presidente del sindacato generale dei viticoltori transalpini e copresidente del Comité, l'associazione dei produttori -. E questo non è il momento di festeggiare vista l'inflazione, i conflitti in tutto il mondo, le incertezze economiche e lo stallo politico in alcuni dei più grandi mercati dello, come Francia e Stati Uniti".