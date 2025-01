Ilrestodelcarlino.it - Battuta anche Padova, quarta vittoria di fila

OLIMPIA TEODORA 3 ADUNA0 (25-19, 25-21, 27-25) Olimpia: Poggi 1, Marchesano 12, Pirro 10, Fabbri 6, Casini 16, Balducci 16, Franzoso (L); Toppetti, Nika, Gabrielli. NE: Benzoni, Bendoni, Piraccini e Missiroli. All. Rizzi.: Volpin 9, Giay 2, Pasa 9, Sgherza 11, Wabersich 11, Marcuzzi 7, Masiero (L); Comotti 3, Dainese 4. All. Rondinelli. Prosegue l’ottimo momento dell’Olimpia Teodora che supera con un netto 3-0 la Aduna, terza in classifica, cogliendo laconsecutiva e avvicinando il tranquillo centroclassifica. Molto efficace l’approccio, con un primo set di eccellente qualità in tutti i fondamentali (55% in attacco) ad eccezione del muro, che entrerà in azione solo successivamente. Subito ampio il vantaggio: 6-2 con doppio ace di Balducci, 17-9 fino alla chiusura di Marchesano in fast.