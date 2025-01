Quotidiano.net - Uccide il compagno dell’ex a Catania, video lo incastra: in piazza mentre si prepara a sparare

, 18 gennaio 2025 – Si chiariscono sempre di più i contorni dell'omicidio di Giuseppe Francesco Castiglione, avvenuto nel centro storico diil pomeriggio del 9 gennaio. Il giovane, 21 anni, è stato ucciso per contrasti sentimentali dall'ex della sua compagna. Per il delitto è stato infatti fermato Calogero Michael Romano, 20 anni, a cui viene contestata anche l'accusa di premeditazione. Le dichiarazioni di testimoni e l'analisi delle immagini riprese dalle telecamere disorveglianza hanno consentito di ricostruire le fasi antecedenti all'omicidio. Nel filmato si vede Romano inPalestroattende l'arrivo di qualcuno, poiimpugna una pistola e laa fare fuoco. Dopo aver sparato il giovane era fuggito, salvo poi costituirsi qualche giorno dopo ammettendo i fatti e riconducendo l'agguato a contrasti di natura sentimentale, essendo la vittima ildella sua ex convivente.