Sbranata dai cani a Latina | domani i funerali di Patricia

Un’intera città è sotto shock per la tragica morte diMasithela, la 29enne brutalmente uccisa dall’aggressione di un branco dinel cortile di una villetta in zona Piccarello, a. Un evento drammatico che ha scosso profondamente la comunità locale.L’allarme è stato immediatamente dato dai vicini che, sentendo le urla di, hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto insieme alla Polizia, non hanno potuto fare nulla: la giovane è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate.Il Dolore della Comunità e l’Ultimo SalutoIsi terranno martedì alle ore 10 presso la chiesa Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti. La famiglia, profondamente colpita dal dolore, potrà ricevere l’abbraccio della comunità durante la camera mortuaria, allestita presso l’ospedale diil giorno prima, lunedì, dalle 15:00 alle 17:00.