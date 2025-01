Anteprima24.it - Sannio Europa senza contratto di servizi, la Lega: “Lombardi in totale confusione”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIn riferimento agli atti di indirizzo pere Asea sottoscritti dal presidente della Provincia di Benevento Nino, Lucio Mucciacciaro, dirigente provinciale dellaSalvini Premier e già consigliere provinciale, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Alla Rocca dei Rettori l’approssimazione, per non dire altro, regna sovrana. Sarà la crisi politicapossibilità di uscita, sarà l’incapacità amministrativa, ma il presidenteè in. Abbiamo letto qualche giorno fa di due atti d’indirizzo, del presidente della Provincia, per la continuità die Asea. Potremmo citare il detto ‘meglio tardi che mai’ ma nel caso specifico dinon può valere perché si è fuori tempo massimo. Ad iniziare dalla mancata convocazione, entro il 30 novembre, dell’assemblea dei soci per la predisposizione del programma triennale propedeutico al nuovodi(scaduto) per il triennio 2025-2027.