Roma, El Shaarawy festeggia le 300 presenze: il dato sui gol decisivi

È stata unaconvincente quella che ha battuto 3-1 il Genoa nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. La formazione di Claudio Ranieri torna immediatamente a conquistare i tre punti dopo il pareggio di Bologna, dimostrando di essere ancora in crescita. Tra le mura amiche i giallorossi continuano ad avere un ottimo ruolino di marcia, mentre ci sarà da invertire la rotta in trasferta, a partire già dalla gara con l’AZ Alkmaar in Europa League, per poi dare ulteriore continuità in campionato ad Udine. Il match contro i rossoblù ha messo in luce tante prestazioni positive, una su tutte quella di Stephan El, autore del gol del 2-1. Il Faraone ha così potutore nel migliore dei modi la sua presenza numero 300 con la, regalandosi una serata da assoluto protagonista.