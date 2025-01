Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, Italia in cerca di risposte

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale delladi, tappa della Coppa del Mondo di2024/.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladi, tappa della Coppa del Mondo di2024/. L’una reazione nella 4×6 km donne che va in scena quest’oggi sulle nevi tedesche. L’obiettivo odierno dell’è quello di gettarsi definitivamente alle spalle la 15 km di giovedì dove la sola Samuela Comola è riuscita ad entrare in zona punti. Il quartetto azzurro, formato da Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Martina Trabucchi e Michela Carrara,una buona gara per conquistare punti preziosi per la classifica per nazioni dove il Bel Paese è chiamato a difendere la quinta posizione dall’assalto di Svizzera ed Austria.