FOCUS Dà forfait anche Cioffi fermato dall’influenza

Dà. L’influenza, con febbre alta, stoppa l’esterno del Rimini alla vigilia della gara con la Lucchese. Non ci sarà oggi al ’Neri’ e si aggiunge a quella lista di assenti già di per sé bella corposa. Niente da fare per Falbo e Gorelli infortunati, mentre Lepri sconterà la seconda delle due gare di squalifica rimediate. Alla lista dei convocati si aggiungono gli ultimi due arrivati Conti e Gagliano.se è difficile pensare che possano partire nell’undici iniziale pensato da Buscè. In attacco a fare coppia con Parigi potrebbe essere Malagrida, ma in ballottaggio c’èChiarella. Sempre che il tecnico toscano non opti per una coppia di centravanti, in questo caso formata da Parigi e Ubaldi. In difesa scelte praticamente obbligate. In mezzo al campo, data per scontata la presenza di Langella, al suo fianco potrebbero esserci Piccoli e Garetto.