Ilrestodelcarlino.it - Catena delle bici sulla linea ferroviaria di Padova. Aperta l’indagine per attentato alla sicurezza

, 18 gennaio 2024 - Unaclettedei treni nelno,un’indagine: si teme un possibile sabotaggio. È quanto accaduto giovedì mattinastazione di Montagnana, in provincia di. A trovarla è stato un addetto della manutenzione, evitando così ritardi dei convogli ferroviari di transito. La procura di Rovigo, competente per territorio, indaga per l'ipotesi di reato didei trasporti. “L'oggetto metallico posizionatoelettrica avrebbe potuto causare danni significativi al pantografo eelettrica, determinando l'interruzione della circolazionee inevitabili disagi per i passeggeri”, fanno sapere da Ferrovie Italiane. “Grazie all'intervento tempestivo dei tecnici di Ferrovie, l'oggetto è stato prontamente rimosso e segnalato alle autorità competenti”.