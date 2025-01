Tvplay.it - 20 milioni sul piatto, il Milan vuole il bomber della rivale

Saltato Rashford, ilcerca altri obiettivi per rinforzare l’attacco. Uno di questi gioca in Serie AIl tormentone di mercato volge al termine e non certo con l’esito sperato da parte dei tifosi del. E’ da fine dicembre che Marcus Rashford è stato accostato costantemente ai rossoneri come principale obiettivo per rinforzare l’attacco. Un inseguimento vano quello di Ibrahimovic e Moncada che, constatata l’impossibilità di arrivare all’attaccante del Manchester United per gli elevati costi di ingaggio, proveranno a puntare su altri obiettivi.20sul, ilil– Tvplay.it (Foto LaPresse)Con Walker in arrivo per la difesa, ilsi è messo sulle tracce di un altro attaccante che milita in Premier League ovvero Joao Felix del Chelsea. Pare che il portoghese sia una richiesta di Sergio Conceicao che apprezza il connazionale per la duttilità tattica che gli permette di poter essere schierato sia da esterno che da centravanti in alternativa a Abraham o Morata.