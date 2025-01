Anteprima24.it - Sorbo, il vicesindaco si dimette: “Sono stato boicottato”

Tempo di lettura: 4 minuti“Con grande rammarico, ma con altrettanta fermezza, devo constatare di esserevittima di un tentativo di boicottaggio che ha colpito non solo il mio ruolo di, ma anche la mia persona e il mio impegno di cittadino.tradito da chi avrebbe dovuto rappresentare un alleato e un punto di riferimento, ma che ha invece preferito anteporre interessi personali al bene comune». È con queste parole che ilAntonio De Pascale decide di lasciare la maggioranza diSerpico per passare al gruppo Misto. Il gravo atto di accusa alla Giunta guidata dalla sindaca Maria Teresa Fontanella è contenuto in una lettera accorata inviata alla cittadinanza.Cari amici e concittadini diSerpico,oggi mi rivolgo a voi con un messaggio che segna un passaggio importante nella mia esperienza politica: la decisione di lasciare la maggioranza, aderire al gruppo misto e, in particolare, di prendere le distanze dal sindaco.