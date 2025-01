Justcalcio.com - Si ferma la partenza di Kolo Muani alla Juve: il PSG ha raggiunto il numero massimo di trasferimenti

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 20:27:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Potrebbe essere surreale il motivo Il PSG non può chiudere il prestito di Randalma è così. I club non possono formalizzare l’operazione perché eccede un regolamento che la Fifa promuove fin dal 2022 e che all’inizio dello scorso luglio 2024 sarebbe stato inasprito. Qualcosa di cui non si erano accorti fino ad ora.“Informa che, a partire dal 1 luglio 2024, in qualsiasi momento della stagione, Un club può trasferire undi sei professionisti; e potrà avere in organico undi sei professionisti in prestito”, ha riferito la FIFA nella circolare ripresa da tutte le federazioni nazionali come la RFEF. Una regola che ha due eccezioni: se il prestito avviene prima della fine della stagione della società precedente in cui il professionista compie 21 anni e se il professionista è un calciatore allenato dsocietà precedente.