Opposizioni | Santanchè deve dimettersi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.34 "Danielaè stata rinviata a giudizio. Giorgia Meloni pretenda le sue dimissioni". Così la segretaria Pd Schlein,dopo il rinvio a giudizio della ministra per il caso Visibilia. "Quando era all'opposizione,la premier chiedeva le dimissioni per molto meno". Anche il leader 5S Conte chiede "dimissioni immediate" per. "Meloni abbia un sussulto di dignità e tuteli l'onore delle istituzioni".Bonelli,portavoce di Avs: "non può ricoprire ruoli pubblici. Meloni chieda le dimissioni,difenda dignità istituzioni"