Lettera43.it - La denuncia di Boschi: «Insulti sessisti sui social da utenti di FdI, Meloni intervenga»

Maria Elenahato attraverso un video su Instagram di essere stata oggetto die offese volgari suilegati a Fratelli d’Italia.ha spiegato che gli attacchi sarebbero stati scatenati dalla diffusione di un video manipolato, creato per esporla ai «commenti più beceri». View this post on Instagram A post shared by Italia Viva (@italiaviva)Tra le offese ricevute si leggono frasi come «bocca rubata al porno», «prostituta intellettuale» e «vai a lavorare che nemmeno l’uovo al tegamino sai fare».ha rivendicato le sue parole, citando Madeleine Albright: «All’inferno c’è un posto speciale per le donne che non aiutano le donne». Nel video, l’ex ministra ha chiesto alle esponenti di Fratelli d’Italia e alla presidente del Consiglio di prendere le distanze da questi commenti: «Spero cheno contro questa indecenza».