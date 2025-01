Ilnapolista.it - Il Napoli è un club di passaggio, come tutti i club italiani

Troppo tardiÈ il giorno in cui Khvicha Kvaratskhelia lascia ufficialmentedopo due anni e mezzo vissuti con grande intensità, sia tecnica che emotiva. Di conseguenza non è un giorno facile per i tifosi azzurri: una delle grandi icone del terzo scudetto, probabilmente la più luminosa e amata, ha deciso di cambiare squadra in modo anomalo, diciamo anche amaro. Lo ha fatto durante il mercato di gennaio, al termine di un semestre – ma forse lo strappo dura da più tempo – vissuto da separato in casa. O comunque,dire, con la mente e il cuore non proprio connessi al progetto-.È chiaroil sole: il-società non esce benissimo da questa vicenda. Oppure, per dirla meglio: De Laurentiis e i suoi dirigenti hanno fatto tutto il possibile per convincere Kvara a rimanere, gli hanno offerto un rinnovo importante, gli hanno preso – è un modo di dire, ovviamente l’hanno preso anche ai suoi compagni – un grande allenatoreConte e Conte l’ha messo al centro del suo progetto.