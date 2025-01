Notizie.com - I fan non vedevano l’ora e adesso è ufficiale: ecco le immagini (e le caratteristiche) della Nintendo Switch 2

Leggi su Notizie.com

La2 è alle porte e i fan, come i cani di Pavlov, hanno già l’acquolina in bocca: tutto quello che sappiamo.2: lemettono l’acquolina in bocca ai fan – Screenshot YouTube – notizie.comDopo mesi di attesa, speculazioni e indiscrezioni, laha finalmente svelato la2, generando entusiasmo tra gli appassionati di tutto il mondo. Questo annuncio, giunto inaspettatamente presto, potrebbe essere una risposta alle numerose fughe di notizie che hanno caratterizzato gli ultimi tempi, ma una cosa è certa: i fancasa giapponese sono più che felici e la speranza per laè che il successo2 possa bissare quello importantissimoprima versione, capace di vendere 146 milioni di unità, dietro laDS e la Playstation 2 soltanto nel rank delle console più vendutestoria (e con la PS2 a 14 milioni di unità – un primato ancora raggiungibile)Il primo sguardo a questa nuova console è stato possibile grazie a un videopubblicato daUK, che ha mostrato il design completo e leinnovative che promettono di rivoluzionare il mondo del gaming portatile e domestico.