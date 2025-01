Francia | l’Italia pronta a sbaragliare la concorrenza ai Campionati mondiali di pasticceria

Leggi su Ildenaro.it

Lione si prepara ad accogliere i migliori pasticceri del mondo per la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2025 (24 e 25 gennaio 2025, durante il salone Sirha a Lione,). E, forte di una tradizione dolciaria millenaria, scenderà in campo con una squadra di tutto rispetto. A rappresentare il nostro Paese saranno Vincenzo Daloiso, Raimondo Esposito e Alessandro Fiorucci, tre giovani talenti pronti a sfidare i più grandi maestri dellainternazionale.Un team affiatato e preparatoGuidati da una squadra di coach d’eccezione, composta da Andrea Restuccia, Giuseppe Amato, Lorenzo Puca, Alessandro Dalmasso, Emmanuele Forcone e Francesco Boccia, i tre azzurri si sono preparati meticolosamente per questa sfida. Con passione e dedizione, hanno affinato le loro tecniche e messo a punto delle creazioni che promettono di stupire i giudici e il pubblico.